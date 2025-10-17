Malta De Leo | Gara difficile per il Napoli a Torino ma gli azzurri …

Malta – Il c.t. De Leo: "Gara difficile per il Napoli a Torino, ma gli azzurri hanno le idee chiare". A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Emilio De Leo, commissario tecnico di Malta. Queste le sue parole su Torino- Napoli, sulla Nazionale maltese ed altro: Mister, De Leo, da commissario tecnico di Malta starà sicuramente seguendo anche le altre Nazionali, quindi partirei dall'Italia di Gattuso. Secondo Lei, cosa ha dato Rino a questo gruppo squadra? . "Secondo me ha dato soprattutto grande coesione. Questo va riconosciuto: sembra un gruppo molto determinato, con idee chiare. Senza alcun tipo di confronto con la gestione precedente, credo che oggi tutti si sentano coinvolti e motivati nel voler raggiungere gli obiettivi.

