Malore alla guida | 62enne in arresto cardiaco rianimato in strada

Intervento in codice rosso in corso Torino con automedica Golf 1 e ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese intorno alle ore 7:30 di venerdì 17 ottobre. Malore alla guida per un 62enne, nei pressi dell'incrocio con corso Buenos Aires.Rianimazione in stradaL'uomo è andato in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

