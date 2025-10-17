Malinovskyi Genoa | ucraino da record il nuovo primato raggiunto con la nazionale

Malinovskyi Genoa, rinascita in nazionale: tre gol e un assist con l’Ucraina rilanciano il talento del Grifone. I numeri parlano chiaro per il giocatore Due partite per ritrovare se stesso, due sfide per dimostrare che il talento è ancora intatto. È questa la storia di Ruslan Malinovskyi, protagonista assoluto con la nazionale ucraina dopo un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Malinovskyi Genoa: ucraino da record, il nuovo primato raggiunto con la nazionale

