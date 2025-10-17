Ma?gorzata Mirga-Tas cucendo tra caravan e caroselli
Elemento simbolico che scandisce il tempo nella sua ciclicità, la giostra sottolinea il forte legame tra il passato e la contemporaneità anche nell’opera che Ma?gorzata Mirga-Tas (Zakopane, Polonia, 1978, vive . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un giro di giostra contro i pregiudizi con Malgorzata Mirga-Tas https://ift.tt/g1rL5Kq - X Vai su X
Dal 12 ottobre all'8 febbraio 2026, a Reggio Emilia, presso la Collezione Maramotti sarà visitabile "The Big Dipper Will Foretell the Future of the Roma" [Il Grande Carro predirà il futuro dei rom], dell’artista rom polacca Malgorzata Mirga-Tas, mostra originale co - facebook.com Vai su Facebook