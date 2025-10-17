Malagò si pronuncia sulla questione San Siro | Giusto vendere l’appalto a Inter e Milan vi racconto perché
Inter News 24 Malagò, presidente della fondazione Milano-Cortina 2026, esprime la sua opinione sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Durante la presentazione ufficiale della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali 2026, il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, è tornato a parlare del destino dello stadio Giuseppe Meazza, simbolo del calcio milanese e italiano. Il dirigente ha sottolineato come l’apertura dei Giochi nello storico impianto di San Siro rappresenti un valore aggiunto per la manifestazione, ma ha anche ribadito che la decisione di procedere con la vendita dell’impianto all’Inter e al Milan sia stata la scelta più lungimirante per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com
