Mais per popcorn ritirato dai supermercati | i lotti segnalati da Conad e Sigma

Conad e Sigma hanno disposto il richiamo di alcuni lotti di mais per popcorn per una possibile contaminazione da alcaloidi del tropano, sostanze naturali che possono risultare tossiche per l’uomo se ingerite in quantità superiori ai limiti stabiliti dalla normativa europea. La misura è stata presa in via precauzionale, a seguito di controlli ufficiali che hanno evidenziato valori oltre la soglia consentita. Secondo quanto comunicato dai due marchi sui rispettivi siti ufficiali, i consumatori che possiedono confezioni appartenenti ai lotti interessati sono invitati a non consumare il prodotto e a riconsegnarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mais per popcorn ritirato dai supermercati: i lotti segnalati da Conad e Sigma

