Magnifica presenza di Ozpetek inaugura la nuova stagione teatrale al Golden
Un cartellone all stars per la nuova stagione teatrale Turi Ferro 2025-2026 al Golden di Palermo. Dall’eccellenza siciliana ai vincitori del David di Donatello nella straordinaria programmazione ospitata presso la sede di via Via Terrasanta, 60. Nomi di prima grandezza, nel panorama italiano e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
MAGNIFICA PRESENZA - UNO SPETTACOLO DI FERZAN OZPETEK Venerdì 31 Ottobre 2025 ore 21:00 Sabato 1 Novembre 2025 ore 21:00 Domenica 2 Novembre 2025 ore 18:00 Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro ed online su www.teatrogol - facebook.com Vai su Facebook
Nuova stagione teatrale a Siena: debutto il 24 ottobre con “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek https://primapaginanews.it/articoli/nuova-stagione-teatrale-a-siena-debutto-il-24-ottobre-con-magnifica-presenza-di-ferzan-ozpetek-550457… @ComuneDiSie - X Vai su X
Una “magnifica presenza“. Ozpetek al Manzoni in scena fra sogno e realtà - Un omaggio al teatro come luogo della memoria, dell’identità e della rinascita. Lo riporta msn.com
Ozpetek alza il sipario con ’Magnifica presenza’ - Visto il successo in particolare della scorsa stagione, ciò che più interessa ai tanti appassionati di teatro, sono le tempistiche della campagna abbonamenti. Come scrive lanazione.it