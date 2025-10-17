Mafia | la figlia di Riina andrà in carcere La Cassazione boccia il ricorso

La Corte di Cassazione ha deciso che Maria Concetta Riina, figlia di Totò, accusata di estorsione aggravata a Firenze, andrà in carcere. E’ stato infatti rigettato il ricorso del suo legale, l’avvocato Francesco Olivieri. La figlia maggiore del capo di Cosa nostra è accusata nel capoluogo toscano di aver minacciato due imprenditori chiedendo loro denaro. Il Gip aveva rigettato la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

