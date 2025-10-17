Mafia e pizzo a tappeto a Brancaccio | 26 condanne e uno sconto di pena per il nuovo pentito

Si chiude in appello con 26 condanne e 2 assoluzioni il processo nato dalle operazioni "Stirpe" e "Stirpe 2", messe a segno nel 2021 contro il mandamento di Brancaccio, dove erano state scoperte ben 46 richieste di pizzo, mai denunciate e che, in un procedimento parallelo, hanno portato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Venerdì 17 ottobre, alle ore 20.30, in Villa Ghirlanda Silva, si parla di mafia ed estorsioni. "Mafia e Antimafia al Nord, mai più soli contro il pizzo" è infatti il titolo di questo appuntamento, iniziativa dell’Associazione Nazionale Antiracket S.O.S. Italia Libera, in coll - facebook.com Vai su Facebook

Mafia e pizzo, sconta la pena ma resta detenuto: per lui “casa lavoro” http://dlvr.it/TNWYB9 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Mafia e droga a Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio: 27 condanne - PALERMO – Ventisette condanne e due assoluzioni al processo di appello sul cartello della droga che univa tre mandamenti mafiosi: Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio. livesicilia.it scrive

Mafia, pizzo e sangue. C’è un nuovo pentito a Brancaccio - Condannato a 11 anni in primo grado nel processo al clan mafioso di Brancaccio, Petrocciani è stato ... Lo riporta livesicilia.it

Il prete antimafia a Firenze e a Brancaccio: l'esempio di don Pino Puglisi - Don Pino Puglisi lottò contro la mafia, la povertà e l'analfabetismo, offrendo ai ragazzi un luogo sicuro per crescere. Scrive lanazione.it