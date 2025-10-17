Maduro contro gli Usa | Mai nessun governo aveva detto pubblicamente quello che fa la Cia

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro è apparso sulla televisione di Stato, poche ore dopo che alcuni media avevano riportato la notizia di una proposta del governo che prevedeva le sue dimissioni dal potere entro tre anni e il passaggio delle consegne alla sua vice presidente Delcy Rodriguez. Maduro ha risposto alle notizie definendole “imbecillità”. Maduro ha anche risposto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha confermato di aver autorizzato operazioni segrete della Cia all’interno del Venezuela e affermando che stava valutando la possibilità di condurre operazioni terrestri nel Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maduro contro gli Usa: "Mai nessun governo aveva detto pubblicamente quello che fa la Cia"

