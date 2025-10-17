Madre sommersa di critiche per il nome scelto per la figlia | Da grande dovrebbe farti causa

L’influencer americana Aubree Jones, madre di sette figli, ha svelato sui social il nome della nuova arrivata in famiglia, scatenando numerose polemiche per quella che molti follower hanno giudicato una scelta eccessivamente fantasiosa. Aubree e il marito hanno però difeso la loro decisione, spiegando che il nome rispecchia perfettamente la personalità della bambina: "Incarna il suo spirito di felicità e magia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

