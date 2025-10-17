Madre sommersa di critiche per il nome scelto per la figlia | Da grande dovrebbe farti causa
L’influencer americana Aubree Jones, madre di sette figli, ha svelato sui social il nome della nuova arrivata in famiglia, scatenando numerose polemiche per quella che molti follower hanno giudicato una scelta eccessivamente fantasiosa. Aubree e il marito hanno però difeso la loro decisione, spiegando che il nome rispecchia perfettamente la personalità della bambina: "Incarna il suo spirito di felicità e magia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
#Olbia Le intense #piogge hanno causato l'allagamento del sottopasso di via Amba Alagi, bloccando un automobilista, mente a #PortoTorres, madre e figlia sono state salvate dall'auto sommersa dai #VigilidelFuoco #Allertameteo anche per la giornata di - facebook.com Vai su Facebook
Madre sommersa di critiche per il nome scelto per la figlia: “Da grande dovrebbe farti causa” - L’influencer americana Aubree Jones, madre di sette figli, ha svelato sui social il nome della nuova arrivata in famiglia, scatenando numerose polemiche ... Si legge su fanpage.it
Lamine Yamal, la mamma sfrutta il nome del figlio per il suo business: ecco cosa è successo - Dopo aver fatto ritorno in campo sia in campionato, che nella sconfitta con il ... Secondo msn.com