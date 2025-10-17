Madre arrestata a Lecce ha aggredito gli agenti che hanno inseguito il figlio | guidava con la patente sospesa

Inseguimento a Lecce: madre arrestata per resistenza e lesioni dopo la fuga del figlio 18enne in moto. Disposti per lei gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

madre arrestata lecce haSenza patente sfugge all’alt della Polizia, denunciato 18enne di Monteroni. Arrestata la madre per lesioni a un agente - Giunti a casa del giovane, la madre ha cominciato a spintonare e strattonare i poliziotti aggredendone uno da procurandogli lesioni ... Scrive leccenews24.it

