Madre 71enne scompare a Como e il figlio lancia l' allarme la donna si era rifugiata in Questura | il motivo

madre 71enne scompare comoMadre 71enne scompare a Como e il figlio lancia l'allarme, la donna si era rifugiata in Questura: il motivo - Anziana scomparsa a Como ritrovata in pochi minuti dalla Polizia: la donna si era recata in Questura per sentirsi al sicuro. Lo riporta virgilio.it

