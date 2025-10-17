Maddaloni locale chiuso dopo le proteste dei residenti | cosa facevano i clienti

Chiusura e sanzioni per un circolo sociale di Maddaloni: la Polizia interviene dopo segnalazioni per disturbo e violazioni igieniche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maddaloni, locale chiuso dopo le proteste dei residenti: cosa facevano i clienti

Argomenti simili trattati di recente

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, unitamente al personale dell’ASL e dalla Polizia Locale, hanno sottoposto a controllo amministrativo alcuni esercizi commerciali per verificare la sussist - facebook.com Vai su Facebook

Maddaloni, locale chiuso dopo le proteste dei residenti: cosa facevano i clienti - Chiusura e sanzioni per un circolo sociale di Maddaloni: la Polizia interviene dopo segnalazioni per disturbo e violazioni igieniche. Come scrive virgilio.it

Maddaloni, circolo chiuso per irregolarità e disturbo alla quiete pubblica - Controlli mirati hanno portato alla chiusura di un circolo sociale a Maddaloni, sanzionato dalla Polizia di Stato per gravi violazioni ... Si legge su pupia.tv

Maddaloni, Rsa non in regola: scatta la chiusura, trasferiti cinque anziani - sanitarie, i carabinieri della compagnia di Maddaloni agli ordini del capitano Federico Arrigo supportati dal Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Caserta, dopo ... ilmattino.it scrive