Madagascar leader del colpo di Stato militare ha giurato come presidente
Il colonnello Michael Randrianirina, che ha guidato il golpe militare in Madagascar, ha prestato giuramento come nuovo presidente del Paese durante una cerimonia nella sala principale dell’Alta Corte Costituzionale della nazione. La sua ascesa alla presidenza è avvenuta solo tre giorni dopo aver annunciato che le forze armate stavano prendendo il potere nella vasta isola dell’Oceano Indiano di circa 30 milioni di abitanti. Le Nazioni Unite hanno condannato il colpo di Stato militare come un cambiamento di governo incostituzionale e ha portato alla sospensione del Madagascar dall’Unione Africana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Il podcast della rassegna con @battgirl74: -Trump ha autorizzato un'operazione segreta della CIA in Venezuela -La Cina ha arrestato 30 cristiani, l'inizio di una repressione più ampia -Il leader militare del Madagascar diventerà presidente di transizione - X Vai su X
Il colonnello Michael Randrianirina, che ha portato le sue unità per le strade al fianco dei manifestanti, ha preso il potere dopo la destituzione del presidente e la sua fuga. L'Unione Africana ha sospeso il Madagascar - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di stato in Madagascar: il parlmento vota per la destituzione del presidente e i militari annunciano la presa del potere - Il parlamento ha votato la destituzione del presidente fuggito, mentre l'esercito ha dichiarato la presa del potere nella capitale ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Il tentato colpo di stato in Madagascar: l’élite militare si rivolta contro il presidente che aveva portato al potere - Il Madagascar vive in questi giorni la crisi politica più grave dall’elezione contestata di Andry Rajoelina nel novembre 2023. Segnala difesaonline.it
Colpo di Stato in Madagascar, l’esercito: «Abbiamo preso il potere» - La mossa dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, ha votato l'impeachment nei confronti del presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio. Lo riporta msn.com