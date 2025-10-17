Madagascar leader del colpo di Stato militare ha giurato come presidente

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colonnello Michael Randrianirina, che ha guidato il golpe militare in  Madagascar, ha prestato giuramento come nuovo presidente del Paese durante una cerimonia nella sala principale dell’Alta Corte Costituzionale della nazione. La sua ascesa alla presidenza è avvenuta solo tre giorni dopo aver annunciato che le forze armate stavano prendendo il potere nella vasta isola dell’Oceano Indiano di circa 30 milioni di abitanti. Le Nazioni Unite hanno condannato il colpo di Stato militare come un cambiamento di governo incostituzionale e ha portato alla sospensione del Madagascar dall’Unione Africana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

madagascar leader del colpo di stato militare ha giurato come presidente

© Lapresse.it - Madagascar, leader del colpo di Stato militare ha giurato come presidente

Approfondisci con queste news

madagascar leader colpo statoColpo di stato in Madagascar: il parlmento vota per la destituzione del presidente e i militari annunciano la presa del potere - Il parlamento ha votato la destituzione del presidente fuggito, mentre l'esercito ha dichiarato la presa del potere nella capitale ... Scrive ilfattoquotidiano.it

madagascar leader colpo statoIl tentato colpo di stato in Madagascar: l’élite militare si rivolta contro il presidente che aveva portato al potere - Il Madagascar vive in questi giorni la crisi politica più grave dall’elezione contestata di Andry Rajoelina nel novembre 2023. Segnala difesaonline.it

madagascar leader colpo statoColpo di Stato in Madagascar, l’esercito: «Abbiamo preso il potere» - La mossa dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, ha votato l'impeachment nei confronti del presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Madagascar Leader Colpo Stato