Madagascar il leader del golpe militare Randrianirina giura come presidente

Il colonnello Michael Randrianirina, che ha guidato il golpe militare in Madagascar, ha prestato giuramento come nuovo presidente del Paese durante una cerimonia nella sala principale dell’Alta Corte Costituzionale della nazione. La sua ascesa alla presidenza è avvenuta solo tre giorni dopo aver annunciato che le forze armate stavano prendendo il potere nella vasta isola dell’Oceano Indiano di circa 30 milioni di abitanti. Le Nazioni Unite hanno condannato il colpo di Stato militare come un cambiamento di governo incostituzionale. Non si sa dove sia il presidente Andry Rajoelina, che ha lasciato il Paese sostenendo che la sua vita era in pericolo a seguito della ribellione dei soldati fedeli a Randrianirina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Madagascar, il leader del golpe militare Randrianirina giura come presidente

