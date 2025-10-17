Madagascar | colonnello Randrianirina presta giuramento come presidente
Antananarivo, 17 ott. (AdnkronosAfp) - Il colonnello dell'esercito del Madagascar Michael Randrianirina ha prestato giuramento come presidente del Paese, pochi giorni dopo la presa di potere da parte dei militari che ha costretto alla fuga il presidente Andry Rajoelina. Randrianirina, che guidava l'unità dell'esercito Capsat che si è ammutinata e si è unita ai manifestanti antigovernativi nel fine settimana, ha letto il giuramento presidenziale durante una cerimonia presso la corte suprema del paese nella capitale Antananarivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
