Macchinario crolla e schiaccia due operai a Roma | uno è morto l'altro è gravissimo

Grave incidente sul lavoro oggi a Roma, in zona Settecamini. Un operaio è morto mentre l'altro è stato portato in ospedale in codice rosso. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

