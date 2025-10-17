Ma chi sono tutti gli ex di Sophie Codegoni prima di Alessandro Basciano?

Sophie Codegoni si affaccia al mondo della tv con il programma Uomini e Donne, quando partecipa come tronista sceglie Matteo Ranieri: i due si mostrano poco dopo raggianti per le vie di Roma e sui rispettivi social. La favola dura circa un mese e l’ex tronista annuncia la fine della storia con il corteggiatore ligure, sui social, a causa di divergenze mentali che si sono ripercosse anche sul lato fisico. Dal canto suo Matteo confermava il termine della relazione e le difficoltà affrontate vivendo lontano dalle telecamere e dagli studi televisivi. Sophie Codegoni, dopo l’ex Matteo Ranieri, arriva Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

