Ma che succede al Grande Fratello? Un’altra concorrente se ne va provvedimenti per tutti | è caos
Il clima nella casa del Grande Fratello continua a essere tutt’altro che sereno. Dopo l’uscita improvvisa di Anita Mazzotta, un altro colpo di scena ha colpito i concorrenti e il pubblico: Francesca Carrara ha lasciato temporaneamente il gioco per ragioni personali. Nel frattempo, gli autori cercano di ravvivare le dinamiche con nuovi meccanismi interattivi e “ punizioni ” per chi non si espone abbastanza. Ma tra malcontento del pubblico, scarso coinvolgimento sui social e tentativi falliti di movimentare la situazione, la tensione cresce. E ora si parla apertamente di provvedimenti. Cosa sta davvero accadendo al reality più longevo della TV italiana? Grande Fratello, Francesca se ne va: ecco il motivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Scopri altri approfondimenti
Nella notte tra sabato e domenica, il grande predatore ha sbranato una pecora – La denuncia di un lettore: «Non è la prima volta che succede, non si può più fare finta di niente» - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Grande Fratello stasera, cosa succede nella prima puntata - Un’edizione che presenterà ai telespettatori una serie di novità, a cominciare ... quotidiano.net scrive
Grande Fratello, le pagelle della prima puntata: Super Simo fantastica (8), il ricordo di Taricone (7) - C’era tanta curiosità attorno a questa prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre, sia per la nuova conduzione di ... Da dilei.it
Vinse il Grande Fraello, Mauro Marin condannato per percosse all'ex fidanzata - A poche ore dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, una notizia scuote i fan della trasmissione. Come scrive ilgiornale.it