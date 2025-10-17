Ma che stupida ragazza | a Zenzero Fest arriva Martina Maggiore
Il racconto sincero di un amore da favola, quello tra una ragazza romagnola e uno degli artisti pop più amati della scena musicale italiana. Quattro anni da sogno che improvvisamente la certezza del tradimento trasforma in un incubo nel quale la giovane si perde, vittima di una dipendenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Le grandi emozioni sono in scena grazie ad Achille Lauro e la sua magnifica "Senza una stupida storia"! #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Ma che stupida ragazza” il libro autobiografico di Martina Maggiore a Zenzero Fest - L'incontro domenica 19 ottobre nella Sala Conferenze della Biblioteca “Città di Arezzo” ... Si legge su lanazione.it
Zenzero Fest, salta Barbara Perna - L’incontro nell’ambito di Zenzero Fest con Barbara Perna per la presentazione del libro “Se tu non ridi più” in programma domenica 12 ottobre alle ore 18 nella sala Conferenze della Biblioteca “Città ... teletruria.it scrive
Incontri letterari, torna «Zenzero Fest» - Ecco il cuore delle donne dal 5 al 26 ottobre nella sala conferenze della Biblioteca, si parte con Giulia Salvi Arezzo, 24 settembre 2025 – In arrivo quattro incontri, quattro libri, quattro voci ... Da lanazione.it