Ma che stupida ragazza | a Zenzero Fest arriva Martina Maggiore

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto sincero di un amore da favola, quello tra una ragazza romagnola e uno degli artisti pop più amati della scena musicale italiana. Quattro anni da sogno che improvvisamente la certezza del tradimento trasforma in un incubo nel quale la giovane si perde, vittima di una dipendenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

