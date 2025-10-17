M5S Pozzuoli | nessuna interlocuzione per ingresso nell’attuale governo cittadino

Il M5S Pozzuoli smentisce contatti con l’attuale amministrazione e rilancia il progetto politico per le Regionali.. Pozzuoli, 16 ottobre 2025 — In merito a quanto apparso sulla stampa, il Movimento 5 Stelle Pozzuoli ritiene doveroso chiarire che non c’è stata alcuna interlocuzione per un ingresso nell’attuale governo cittadino. La nostra priorità è oggi il percorso verso le Elezioni Regionali, con Roberto Fico candidato Presidente. Il nostro impegno per Pozzuoli resta saldo e siamo, come sempre, disponibili a un confronto serio e trasparente con tutte le forze positive della città per creare un nuovo modello da proporre ai cittadini alle prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it