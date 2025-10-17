M5S più autonomia o alleanza col Pd? Lo sfogo di Appendino accende il dibattito Todde | Da soli non si governa e non si incide
M5S, che fare? Andare avanti da soli, rischiando l’irrilevanza, o rimanere nel campo largoprogressista, accettando anche candidati lontani dal proprio universo e il rischio di una allarmante emorragia di voti? È il dilemma che dopo le ultime tornate elettorali attanaglia vertici e base del Movimento Cinque Stelle. A inquietare è il trend elettorale in costante discesa registrato sia dove il campo progressista ha perso (nelle Marche i 5S si sono fermati al 5,1 % e in Calabria, al 6,4 %, anche se qui va considerato anche il 7,6% della lista Tridico Presidente ), sia dove è riuscito ad affermarsi, come in Toscana, dove i 5S hanno raccolto un magro 4,3%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
