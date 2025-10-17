La scintilla è arrivata da Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che nell’assemblea congiunta di deputati e senatori ha ventilato l’ipotesi di dimissioni. «C’è un problema politico», ha detto, alludendo a un’alleanza col Partito democratico che per molti nel Movimento resta più un vincolo che una prospettiva. Conte ha minimizzato, ma la crepa è ormai visibile: le frizioni tra Pd e M5S attraversano quasi tutti i fronti strategici, Europa, difesa, grandi opere, rapporti internazionali. Il fronte estero: armi e riarmo. Sulla guerra in Ucraina la distanza è strutturale. I 5 Stelle restano contrari all’invio di nuove armi e chiedono una «soluzione diplomatica», posizione ribadita anche nelle ultime manifestazioni di piazza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - M5S-Pd, un matrimonio a ostacoli: dall’Ucraina alle spese militari, tutte le divisioni che rendono difficile la convivenza