M5s a nervi tesi ma Todde rassicura | Nessuna scissione

Roma, 17 ottobre 2025 – Dunque, il rapporto con il Pd, discussione aperta ieri dall’ex sindaca di Torino e vicepresidente del Movimento, Chiara Appendino, che reclama ‘schiena dritta’ rispetto all’alleato, con minaccia di dimissioni, Conte che stempera così come fa il suo capogruppo alla Camera, Riccardo Ricciardi: “C’è stato un dibattito interno, ma nessuna drammatizzazione. Il dibattito non finisce mai, facciamo un’assemblea ogni settimana”. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, Cagliari, 16 ottobre 2025 ANSA Marzia PIga La presidente della Sardegna, Alessandra Todde (M5s) nessun rischio scissione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - M5s a nervi tesi, ma Todde rassicura: “Nessuna scissione”

Scopri altri approfondimenti

Nervi tesi a Ballando: cos'è successo tra le due super vip - facebook.com Vai su Facebook

Nervi tesi tra Ue e gli Stati Uniti su un regolamento delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni del trasporto marittimo: Bruxelles è favorevole, mentre Washington minaccia ritorsioni contro chi la appoggerà. Su http://Startmag.it - X Vai su X

M5s a nervi tesi, ma Todde rassicura: “Nessuna scissione” - Roma, 17 ottobre 2025 – Dunque, il rapporto con il Pd, discussione aperta ieri dall’ex sindaca di Torino e vicepresidente del Movimento, Chiara Appendino, che reclama ‘schiena dritta’ rispetto all’all ... Riporta quotidiano.net

Todde, 'nessuna scissione nel M5s e progetto rafforzato' - Niente acque agitate e il M5s non è destinato a scissioni, "abbiamo già dato": lo sottolinea ironicamente la presidente pentastellata della Regione Sardegna, Alessandra Todde, reduce dalla decisione d ... Segnala ansa.it

Nervi tesi in maggioranza: «Il Pd non sia ingeneroso» - Prima l'affondo dei Progressisti che hanno chiesto una verifica di Giunta, il secondo – di entità più importante perché generato dal primo partito ... Come scrive unionesarda.it