MO Meloni | Italia farà sua parte su piano pace nostra responsabilità

Roma, 17 ott. (askanews) – “L’Italia non si è mai tirata indietro e continuerà a fare la propria parte a tutti i livelli, secondo quelle che saranno le necessità per sostenere il processo di pace e la ricostruzione della Striscia di Gaza. La credibilità e l’autorevolezza che ci vengono riconosciute da tutte le parti nella regione, e che si somma alla storica capacità della nostra Nazione di dialogare e confrontarsi con tutti, ci attribuiscono una responsabilità a cui non intendiamo venire meno”. E’ quanto ha detto la premier Giorgia Meloni, in un messaggio ai Med Dialogues 2025 in svolgimento a Napoli sottolineando che questa edizione si sta svolgendo “in un momento storico particolarmente delicato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it