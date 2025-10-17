Lutto per i tre carabinieri cordoglio anche a Reggio Emilia
Reggio Emilia, 17 ottobre 2025 - Nel giorno di lutto nazionale per la tragica scomparsa dei tre carabinieri a Castel d’Azzano, nel Veronese, sono numerose le manifestazioni di solidarietà e affetto che stanno giungendo anche al comando provinciale dell’Arma a Reggio, da parte dei cittadini che intendono manifestare la loro vicinanza e il loro affetto portando fiori e messaggi di cordoglio alla caserma cittadina e in quelle del territorio provinciale. Questi gesti spontanei e sinceri sono un segno tangibile del legame che unisce la comunità all’istituzione, in un momento di grande dolore per la tragica scomparsa dei tre militari morti il 14 ottobre, durante un’operazione di polizia a seguito di una violenta esplosione che ha causato il crollo dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
