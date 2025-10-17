Lutto nella musica addio a una vera e propria leggenda
Il mondo della musica rock piange la scomparsa di Ace Frehley, storico chitarrista e membro fondatore dei Kiss, deceduto all’età di 74 anni. L’artista newyorkese, ricoverato di recente a seguito di un grave incidente, si è spento giovedì circondato dalla famiglia e dagli amici più stretti. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra fan, colleghi e media, suscitando numerose reazioni di cordoglio e ricordi commossi. “ Siamo completamente devastati e addolorati. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo avuto la fortuna di circondarlo di parole, pensieri, preghiere e intenzioni amorevoli, premurose e pacifiche mentre lasciava questo mondo”, ha dichiarato la famiglia in un comunicato diffuso alla stampa americana. 🔗 Leggi su Tvzap.it
