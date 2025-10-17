Lutto nel mondo musicale Addio a Vittorio ‘Victor’ Benini Suonò davanti all’Aga Khan

Addio a Vittorio Benini. Un lutto martedì che ha scosso il mondo della musica di Forlì (ieri i funerali). Grande sassofonista, rinomato in quell’ambiente così ricco di personaggi di qualità, purtroppo poco valorizzato in città. Benini, che in arte si esibiva col soprannome Victor, è stato un virtuoso del sax col quale si è esibito non solo in Italia, sino a fine anni Ottanta in coincidenza con l’avvento dei dj che oscurarono la musica dal vivo. Non più l’orecchio teso ad ascoltare il tempo del metronomo, ma sensibile al tic-toc degli orologi che sistemava dopo aver appeso lo strumento al chiodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto nel mondo musicale. Addio a Vittorio ‘Victor’ Benini. Suonò davanti all’Aga Khan

