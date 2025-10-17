Lutto nel cinema in queste ore | addio a un’icona assoluta

Il mondo del cinema è in lutto in queste ore per una grave perdita, i fan devono dire addio ad un’icona assoluta del grande schermo Non è un periodo fortunato per le celebrità. Diversi lutti hanno colpito personaggi segnanti del piccolo e del grande schermo negli ultimi tempi. E in questi giorni, una nuova terribile. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Lutto nel cinema in queste ore: addio a un’icona assoluta

Argomenti simili trattati di recente

Lutto nel mondo del #Cinema. E' morto #DrewStruzan, artista di #locandine di fama mondiale, da #IndianaJones a #StarWars - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo del #Cinema. E' morto #DrewStruzan, artista di #locandine di fama mondiale, da #IndianaJones a #StarWars - X Vai su X

Cinema italiano in lutto: addio al famoso attore che ha fatto la storia - Lutto nel mondo del cinema italiano: è morto uno dei volti che ha percorso le tappe storiche del settore. newsmondo.it scrive

Lutto nella tv italiana, addio a uno degli attori più stimati - Un grave lutto ha colpito il mondo della tv e della cultura italiana. Si legge su temporeale.info

Lutto nel mondo del cinema: addio all’attore che lavorò con Gassmann e Fo - Lutto nel cinema e nel teatro: morto Federico Grassi, attore teatrale e direttore artistico, collaborò con Gassmann, Fo e Strehler. donnaglamour.it scrive