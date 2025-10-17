Lutto nazionale bandiere a mezz' asta al Comune di Atessa per i tre carabinieri morti in un' esplosione

Chietitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Atessa partecipa al lutto nazionale proclamato per venerdì 17 ottobre, in occasione dei funerali dei tre carabinieri morti nella notte di martedì 14 ottobre a Castel d'Azzano (Verona), a causa di un'esplosione durante le operazioni di sgombero di una palazzina.Sulla facciata del municipio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

