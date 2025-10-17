Lutto nazionale bandiere a mezz' asta al Comune di Atessa per i tre carabinieri morti in un' esplosione
Anche Atessa partecipa al lutto nazionale proclamato per venerdì 17 ottobre, in occasione dei funerali dei tre carabinieri morti nella notte di martedì 14 ottobre a Castel d'Azzano (Verona), a causa di un'esplosione durante le operazioni di sgombero di una palazzina.Sulla facciata del municipio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lutto nazionale e bandiere a mezz’asta nel giorno delle esequie dei tre militari dell’Arma dei Carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano (VR) @ItalyMFA @_Carabinieri_ - X Vai su X
CARABINIERI UCCISI. I FUNERALI DI STATO VENERDI’. LUTTO NAZIONALE, BANDIERE A MEZZ’ASTA E NELLE SCUOLE UN MINUTO DI SILENZIO. - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nazionale per i Carabinieri uccisi a Castel d’Azzano: bandiere a mezz’asta al Consiglio regionale - A Palazzo Campanella le bandiere esposte a mezz’asta nel giorno delle esequie di Stato a Padova ... Secondo quicosenza.it
Bandiere a mezz'asta anche in Umbria per i tre carabinieri deceduti - La Regione si unisce al lutto nazionale per la morte dei tre carabinieri caduti nell'esplosione avvenuta a Castel d'Azzano, in provincia di Verona ... Come scrive corrieredellumbria.it
Carabinieri uccisi a Castel D’Azzano, bandiere a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella - Anche il Consiglio regionale della Calabria partecipa al dolore nazionale per la morte dei tre militari. Si legge su corrieredellacalabria.it