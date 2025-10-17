L’Uruguay legalizza l’eutanasia | è il primo paese dell’America latina
Chissà cosa avrebbe detto Pepe Mujica se fosse stato qui, se avrebbe osservato, sorriso, applaudito e accompagnato, come negli ultimi anni della sua vita, la coraggiosa scelta del suo Paese, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
L'#Uruguay conferma la sua predisposizione a regolamentare questioni del diritto, come fatto in precedenza con la legalizzazione dell'aborto, il riconoscimento del matrimonio ugualitario o la legalizzazione, parzialmente revocata, del mercato della cannabis - X Vai su X
L’Uruguay è spesso all’avanguardia in materia di diritti civili. Nel paese sono legali l’aborto, il matrimonio ugualitario e il consumo di marijuana. - facebook.com Vai su Facebook