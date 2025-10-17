Lupi sempre più vicini alle abitazioni | Attratti dai sacchetti dell’umido
I lupi si avvicinano troppo alle abitazioni. E la paura cresce fra gli abitanti di Gradara nelle vie Cattolica e Ghetto, tanto da arrivare a scrivere alla Prefetta di Pesaro Emanuela Saveria Greco per segnalare il problema e per chiedere un intervento per la sua soluzione. Sul banco degli imputati come elemento di richiamo per i lupi, secondo la trentina di famiglie che hanno firmato la lettera, viene messa la raccolta dell’umido effettuata dal comune con il metodo porta a porta. "Ci hanno detto che i lupi sono attratti dalle esalazioni che la raccolta emana – scrivono i firmatari –. Perciò chiediamo un cassonetto umido ed ermetico dove poter gettare i nostri rifiuti senza continuare ad avere un piccolo bidoncino con i fori sulla porta delle nostre abitazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
