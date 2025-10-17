Luogosano scoperta coltivazione di canapa indiana in casa | denunciato 53enne

Carabinieri di Mirabella Eclano scoprono due piante di canapa e marijuana essiccata in un’abitazione di Luogosano. Negli ultimi giorni, durante i consueti servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano avevano notato strani movimenti all’interno del giardino di una villetta nel comune di Luogosano, in provincia di Avellino. I militari hanno deciso di approfondire i sospetti con una perquisizione domiciliare, effettuata nella mattinata odierna. La scoperta della coltivazione. All’interno dell’abitazione di un 53enne del posto, i Carabinieri hanno rinvenuto due piante di canapa indiana in essiccazione e alcuni grammi di marijuana pronta all’uso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

