L’universo di Mirka Andolfo di nuovo tra gli scaffali – In arrivo Sweet Paprika | Open for Business e l’omnibus di Blasfamous

Da Napoli al Giappone, passando per gli Stati Uniti, il talento di Mirka Andolfo ha fatto il giro del mondo, e i suoi lavori – opere eclettiche che intrecciano una grande varietà di generi, dal fantasy all’horror passando per la commedia erotica, – sono ormai apprezzati da un vastissimo pubblico. Fumettista da oltre un milione di copie vendute, è nota soprattutto per Sweet Paprika, romance fantasy che le è valso un Harvey Award come miglior serie internazionale e una nomination agli Eisner Award, gli “Oscar” del fumetto. Il 28 ottobre, le opere e i personaggi nati dal suo estro vulcanico tornano ad affascinare i lettori con due imperdibili uscite: dal 28 ottobre, nel catalogo Star Comics arrivano l’edizione omnibus dell’ultima fatica della fumettista, Blasfamous, e uno spin-off della sua opera più amata, Sweet Paprika: Open for Business, scritto da Steve Orlando e disegnato da Emilio Pilliu. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

