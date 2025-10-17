Lungo incontro tra Trump e Zelensky nessuna intesa sui missili Tomahawk | Gli Usa non vogliono escalation Trump | Basta combattere – Il video

«L’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho caldamente suggerito al presidente Putin, che è ora di fermare le uccisioni e di raggiungere un accordo!». Lo scrive Donald Trump su Truth dopo l’incontro alla Casa Bianca. «È stato versato abbastanza sangue, dovrebbero fermarsi dove sono. Che entrambi cantino vittoria, che sia la Storia a decidere! Basta con le sparatorie, basta con le morti, basta con le enormi e insostenibili somme di denaro spese. Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente», ha ribadito. 🔗 Leggi su Open.online