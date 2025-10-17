Lungo incontro tra Trump e Zelensky nessuna intesa sui missili Tomahawk | Gli Usa non vogliono escalation Trump | Basta combattere – Il video
«L’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho caldamente suggerito al presidente Putin, che è ora di fermare le uccisioni e di raggiungere un accordo!». Lo scrive Donald Trump su Truth dopo l’incontro alla Casa Bianca. «È stato versato abbastanza sangue, dovrebbero fermarsi dove sono. Che entrambi cantino vittoria, che sia la Storia a decidere! Basta con le sparatorie, basta con le morti, basta con le enormi e insostenibili somme di denaro spese. Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente», ha ribadito. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Nessun commento ancora dalla Casa Bianca, alla vigilia del nuovo incontro tra il presidente americano e quello ucraino. Sul tavolo le minacce del Cremlino di possibili escalation nel caso Washington concedesse i missili a lungo raggio a Kiev - facebook.com Vai su Facebook
Lungo e cordiale incontro presso @IsraelMFA con il Ministro degli Esteri @gidonsaar . Affrontati temi della complessa congiuntura internazionale e delle relazioni bilaterali tra e . L’augurio per un nuovo anno ebraico che porti alla liberazione degli o - X Vai su X
Trump e Zelensky, l’incontro alla Casa Bianca: l’Ucraina chiede nuovi missili a lungo raggio - Zelensky alla Casa Bianca, oggi venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. thesocialpost.it scrive
Trump, vertice con Zelensky: «I Tomahawk a Kiev? Spero non servano. Escluso un incontro a tre con Putin» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il pres ... Si legge su ilmessaggero.it
Trump: "Putin vuole che la guerra finisca". Zelensky: "Serve il cessate il fuoco" - Dopo il disastroso bilaterale del 28 febbraio si sta riannodando l’alleanza. Come scrive lastampa.it