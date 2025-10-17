Lunedì 20 ottobre nuovo stop all’acqua in diversi quartieri | ecco dove

Lunedì 20 ottobre, dalle 8 alle 16, molti catanesi potrebbero trovarsi a corto d’acqua. La sospensione del servizio idrico interesserà Nesima Superiore, Nesima Inferiore, San Leone e l’area tra le vie Mario Rapisardi, Ammiraglio Caracciolo, Corso Indipendenza, Armando Diaz, San Pio X, XXXI Maggio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Corri Anna corri… Lunedì 20 ottobre ore 21 Auditorium Parco della Musica #festadelcinemadiroma - facebook.com Vai su Facebook

Titoli di Stato, gongolano gli investitori: arriva il nuovo BTP Valore dal 20 al 24 ottobre. Ecco come acquistarlo - Il ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia una nuova emissione nell’ambito della famiglia BTP Valore da lunedì 20 ottobre a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Secondo affaritaliani.it

Mef, nuova emissione Btp Valore dal 20 al 24 ottobre: cosa sapere - Scatterà dal 20 al 24 ottobre e, come spiega un comunicato del ministero dell'economia e delle ... Da tg24.sky.it

Btp Valore 2025, nuova emissione il 20 ottobre: quali sono le novità sui rendimenti - Sono titoli di Stato dedicati a famiglie e piccoli investitori, con un rendimento crescente nel tempo. Riporta fanpage.it