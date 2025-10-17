Lunedì 20 ottobre incontro a Roma e presidio dei Lavoratori a Statte per la vertenza HIAB Italia

Tarantini Time Quotidiano Lunedì 20 ottobre 2025 si svolgerà un incontro tra le OO.SS e i vertici della multinazionale HIAB Italia, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete in merito alla stabilità e alle prospettive delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. FIM FIOM e UILM Taranto si recheranno a Roma con un mandato chiaro: esigere che da questo tavolo emergano condizioni di lavoro eque e, soprattutto, migliorative, rispetto ai precedenti incontri. Riteniamo che la trattativa debba culminare in soluzioni che forniscano una vera ricollocazione a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, tutelandone il futuro professionale ed economico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

