L’ultimo degli attacchi a Sigfrido Ranucci

Un'autobomba è stata piazzata sotto l'auto del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Solidarietà da tutti contro l'atto vile e vigliacco ai danni del giornalista . Non c'è da stupirsi. La storia ce lo insegna. Quello di ieri notte a Sigfrido Ranucci rappresenta l'ennesimo atto vile contro il giornalista di Report sotto scorta già dal 2014, dopo le minacce di morte subite da parte della mafia. Ieri sera intorno alle 22, a Campo Ascolano, frazione di Pomezia (Roma), è esploso un ordigno rudimentale piazzato sotto la sua auto. La deflagrazione ha causato danni al mezzo del conduttore e a quello della figlia, ma anche ai cancelli della casa e dell'abitazione vicina.

