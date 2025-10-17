L’ultimo capriccio di Holger Rune | compra una super auto ma non ha la patente L’ho vista da Djokovic…

Holger Rune sta attualmente giocando il torneo ATP 250 di Stoccolma e, dopo il debutto vincente contro l’ungherese Marton Fucsovics, è atteso dal quarto di finale contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il danese sta inseguendo un risultato importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, anche se la missione si è fatta decisamente complicata dopo che nelle scorse settimane è uscito ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai (per mano del monegasco Valentin Vacherot) e del torneo ATP 500 di Tokyo (contro lo statunitense Jenson Brooksby). L’attuale numero 11 del mondo e numero 11 della ATP Race ha spesso fatto parlare di sé per un comportamento sopra le righe e per un atteggiamento decisamente estroso dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

