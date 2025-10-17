Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss, è morto giovedì 16 ottobre a Morristown, nel New Jersey, all’età di 74 anni. A dare la tragica notizia è stata la sua famiglia, che ha confermato come la causa del decesso sia stata una recente caduta avvenuta nella sua abitazione, che ha provocato un’emorragia cerebrale fatale. Il musicista era stato tenuto in vita grazie alle macchine, circondato dall’affetto dei suoi cari negli ultimi momenti. In una nota diffusa pubblicamente, i familiari si sono dichiarati “devastati” dalla perdita, ma anche “grati di aver potuto circondarlo con amore, parole e pensieri di pace” prima che se ne andasse. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’ultimo assolo di chitarra: si spegne Ace Frehley, l’uomo dello spazio dei Kiss