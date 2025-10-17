L’ultima frontiera della chirurgia estetica è il vitino di vespa come Barbie I medici | Pericoloso

Quella dei fianchi sempre più stretti è diventata una vera ossessione che in America ha preso il posto dei glutei aumentati di volume. Il chirurgo italiano: "Ho ricevuto richieste ma le ho respinte".

