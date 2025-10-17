L’ultima di Giuli | il ministro incorona Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027 cantando Albachiara di Vasco Rossi – Il video

È stato un annuncio insolito quello che ha dato il via alle celebrazioni per Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. Durante la cerimonia ufficiale nella sala Spadolini del MiC, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sorpreso tutti intonando scherzosamente il celebre brano di Vasco Rossi Albachiara. Dopo aver letto le motivazioni della giuria che hanno portato alla vittoria della città piemontese, il ministro si è fermato, ha sorriso e ha cantato: «Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come. un’Albaaa», incitando il pubblico a completare la frase tra applausi e entusiasmo. 🔗 Leggi su Open.online