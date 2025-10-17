Luigi Cena ucciso alla festa dell'uva un testimone | Si è rifugiato dietro la giostra lo hanno raggiunto e massacrato
Il racconto di uno dei testimoni oculari del violento pestaggio che ha portato alla morte di Luigi Cena durante l'ultima serata della Sagra del vino e dell'uva di Capena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Era conosciuto da tutti come “Luigi il giostraio”, volto familiare nelle feste di paese, sempre pronto a far sorridere i bambini. Stefano Cena, 65 anni, è morto dopo nove giorni di agonia in seguito a un’aggressione avvenuta alla Festa dell’Uva di Capena. Secon - facebook.com Vai su Facebook
Caso Luigi Cena, tre giovani indagati per l’omicidio del giostraio di Capena https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/caso_omicidio_giostraio_capena_tre_indagati-424917372/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Giallo sulla morte di Luigi Cena a Capena, si indaga sul movente: non è escluso che conoscesse i suoi aggressori - Stefano Cena, conosciuto come “Luigi il giostraio”, è morto il 14 ottobre 2025, nove giorni dopo il pestaggio durante la Festa dell’Uva di Capena ... fanpage.it scrive
Ucciso per aver chiesto il gettone sulla giostra: così è morto Luigi Cena, aggredito dal branco - Stefano ‘Luigi’ Cena, conosciuto affettuosamente come il giostraio del paese, è deceduto all’ospedale Sant’Andrea martedì 14 ottobre, dopo aver subito un brutale pestaggio da parte di un gruppo di rag ... Si legge su controcopertina.com
Massacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone: così è stato ucciso Luigi Cena - Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio ... fanpage.it scrive