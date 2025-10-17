L’Ue lancia Patto per Mediterraneo Limiti e opportunità secondo Dworkin

La Commissione europea ha presentato il nuovo Pact for the Mediterranean, con l’obiettivo dichiarato di ridefinire le relazioni con i Paesi della sponda sud in un momento di crescente instabilità globale. Il piano – descritto come un cambio di paradigma nel rapporto tra Bruxelles e la regione – prevede una serie di progetti nei settori dell’energia, della digitalizzazione, dell’acqua, della sicurezza alimentare, della formazione e della gestione dei confini, da sviluppare in dieci Paesi mediterranei, tra cui Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia e Siria. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Ue lancia Patto per Mediterraneo. Limiti e opportunità secondo Dworkin

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’Ue lancia il Patto per il Mediterraneo 2025: più cooperazione, energia pulita, sicurezza e opportunità per giovani e imprese Leggi di più: https://eurocomunicazione.com/2025/10/16/patto-per-il-mediterraneo-2025-nuova-strategia-ue/… #PattoPerIlMedite - X Vai su X

Domani Eugenio Giani sarà alle Manifatture Digitali pratesi per lanciare il suo "Patto per la Cultura", un manifesto verso la Toscana del 2030 pieno di proposte culturali, soprattutto per la nostra città. Caro Presidente, Prato non ha bisogno dell'ennesimo patto, - facebook.com Vai su Facebook

L’Ue lancia un nuovo Patto per il Mediterraneo: “Partenariati tra pari per affrontare sfide globali” - Bruxelles presenta un nuovo patto per rafforzare le relazioni con i Paesi mediterranei. Da msn.com

La Commissione Europa lancia il Patto per il Mediterraneo - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha elaborato un Patto per il Mediterraneo per intensificare la cooperazione e i collegamenti economici tra le due sponde del Mare Nostrum. Lo riporta msn.com

Sannino, 'nuovo Patto del Mediterraneo insieme alle Regioni sud' - "La novità del Patto sta nella metodologia: non è una decisione che cala dall'alto e deve solo essere accettato dai paesi del sud. Lo riporta ansa.it