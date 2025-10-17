L’Ue lancia Patto per Mediterraneo Limiti e opportunità secondo Dworkin

Formiche.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha presentato il nuovo Pact for the Mediterranean, con l’obiettivo dichiarato di ridefinire le relazioni con i Paesi della sponda sud in un momento di crescente instabilità globale. Il piano – descritto come un cambio di paradigma nel rapporto tra Bruxelles e la regione – prevede una serie di progetti nei settori dell’energia, della digitalizzazione, dell’acqua, della sicurezza alimentare, della formazione e della gestione dei confini, da sviluppare in dieci Paesi mediterranei, tra cui Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia e Siria. 🔗 Leggi su Formiche.net

l8217ue lancia patto per mediterraneo limiti e opportunit224 secondo dworkin

© Formiche.net - L’Ue lancia Patto per Mediterraneo. Limiti e opportunità secondo Dworkin

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217ue lancia patto mediterraneoL’Ue lancia un nuovo Patto per il Mediterraneo: “Partenariati tra pari per affrontare sfide globali” - Bruxelles presenta un nuovo patto per rafforzare le relazioni con i Paesi mediterranei. Da msn.com

La Commissione Europa lancia il Patto per il Mediterraneo - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha elaborato un Patto per il Mediterraneo per intensificare la cooperazione e i collegamenti economici tra le due sponde del Mare Nostrum. Lo riporta msn.com

Sannino, 'nuovo Patto del Mediterraneo insieme alle Regioni sud' - "La novità del Patto sta nella metodologia: non è una decisione che cala dall'alto e deve solo essere accettato dai paesi del sud. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ue Lancia Patto Mediterraneo