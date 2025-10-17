Ludmila Radchenko si è trasferita a Dubai senza i figli di 13 e 8 anni | Non li ho abbandonati sto cominciando da zero

Ludmila Radchenko, ex compagna di Matteo Viviani e madre di due figli, difende la scelta di trasferirsi a Dubai per motivi di lavoro senza portare con sé i suoi bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si dicono addio - facebook.com Vai su Facebook

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani l'addio in aeroporto #ludmillaradchenko #matteoviviani #13ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/ludmilla-radchenko-matteo-viviani-addio-aeroporto_104576345-202502k.shtml… - X Vai su X

''Italia ti saluto'': Matteo Viviani de 'Le Iene' accompagna la ex Ludmilla Radchenko in aeroporto, dopo la separazione lei si trasferisce all’estero, ecco dove - Ludmilla Radchenko, 46 anni, lascia l'Italia e si trasferisce all'estero dopo la separazione da Matteo Viviani, 51: le immagini del saluto in aeroporto ... Lo riporta gossip.it

Ludmilla Radchenko saluta Matteo Viviani e va via dall’Italia: dove si trasferisce e a fare cosa - L'ex letterina di Passaparola e oggi artista saluta l'Italia e il suo (ex) marito Matteo Viviani perché pare abbia deciso di volare a Dubai, dove da mesi ... Da fanpage.it

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, il commovente addio: il video in aeroporto - Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko: separarsi senza perdere l’affetto, quando l’amore evolve invece di finire. Come scrive notizie.it