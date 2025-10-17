Lucy e l’Incantesimo di Mezzanotte nuovo libro del Regno di Babbo Natale

Roma, 17 ott. (askanews) – Cosa succede se qualcuno cerca di spegnere la luce del Natale? È da questa domanda che nasce “Lucy e l’Incantesimo di Mezzanotte”, il nuovo racconto illustrato di Giorgio Onorato Aquilani, autore e creatore del Regno di Babbo Natale, un universo narrativo che da un luogo reale nel cuore dell’Italia, ha conquistato migliaia di famiglie in tutta Europa. Dopo il successo di “Lucy e il Segreto di Natalloween”, questa nuova fiaba poetica e avventurosa accompagna i lettori in un viaggio emozionante, dove magia, resilienza e amicizia diventano l’antidoto alla paura e al cinismo che spegne i sogni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it