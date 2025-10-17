Lucy e l’Incantesimo di Mezzanotte nuovo libro del Regno di Babbo Natale
Roma, 17 ott. (askanews) – Cosa succede se qualcuno cerca di spegnere la luce del Natale? È da questa domanda che nasce “Lucy e l’Incantesimo di Mezzanotte”, il nuovo racconto illustrato di Giorgio Onorato Aquilani, autore e creatore del Regno di Babbo Natale, un universo narrativo che da un luogo reale nel cuore dell’Italia, ha conquistato migliaia di famiglie in tutta Europa. Dopo il successo di “Lucy e il Segreto di Natalloween”, questa nuova fiaba poetica e avventurosa accompagna i lettori in un viaggio emozionante, dove magia, resilienza e amicizia diventano l’antidoto alla paura e al cinismo che spegne i sogni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
Tra incantesimi, segreti del passato e un amore imprevisto, un cozy fantasy diventato subito bestseller che ti avvolge come una tazza di tè caldo in un giorno di brutto tempo. "Rewitched" di Lucy Jane Wood arriva il 29 ottobre, ma da oggi è ufficialmente dis - facebook.com Vai su Facebook