Augurandomi di sbagliare in entrambi i casi, la mia prima impressione è che la svolta della politica americana sull’Ucraina rischi di durare ancor meno della pace in Medio Oriente, dopo l’ennesima telefonata-fiume tra Donald Trump e Vladimir Putin, ovviamente andata benissimo, giusto alla vigilia dell’arrivo di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Il primo risultato sembra essere una marcia indietro sulla consegna dei famosi missili Tomahawk all’Ucraina e l’annuncio di un nuovo incontro tra Trump e Putin, questa volta nella Budapest di Viktor Orbán, il suo principale cavallo di Troia in Europa (suo di Putin, s’intende, ma forse anche di Trump). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ucraina alla prova dei capricci di Trump e dell’eredità di Merkel