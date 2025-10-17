L’Ucraina alla prova dei capricci di Trump e dell’eredità di Merkel
Augurandomi di sbagliare in entrambi i casi, la mia prima impressione è che la svolta della politica americana sull’Ucraina rischi di durare ancor meno della pace in Medio Oriente, dopo l’ennesima telefonata-fiume tra Donald Trump e Vladimir Putin, ovviamente andata benissimo, giusto alla vigilia dell’arrivo di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Il primo risultato sembra essere una marcia indietro sulla consegna dei famosi missili Tomahawk all’Ucraina e l’annuncio di un nuovo incontro tra Trump e Putin, questa volta nella Budapest di Viktor Orbán, il suo principale cavallo di Troia in Europa (suo di Putin, s’intende, ma forse anche di Trump). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
News recenti che potrebbero piacerti
E ora fine della guerra in Ucraina? Trump prova a raddoppiare: incontrerà Putin a Budapest. Leggete il mio libro, L’imperatore: più attuale che mai - X Vai su X
La guerra in Ucraina alla prima prova? Ecco come strutturare un tema. #maturità #maturità2026 #maturansia #primaprova - facebook.com Vai su Facebook