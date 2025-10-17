Luci lacrime e silenzio Un paese in marcia per Manuel e Yassine

Erano oltre trecento. Uomini, donne. Ma soprattutto giovani. In tanti l’altra sera a Longastrino hanno voluto ricordare due compaesani che hanno perso la vita nel giro di pochi giorni in altrettanti incidenti stradali. Un ricordo, il loro, che si è materializzato con una camminata alla memoria, illuminata da fiaccole e torce, organizzata dal mondo del volontariato locale, dal Comitato per l’anziano e dalle due consulte cittadine (da una parte quella sotto l’egida del Comune di Alfonsine in provincia di Ravenna, dall’altra quella che invece rappresenta la frazione sotto il Comune di Argenta). Il corteo, partito da piazza Berlinguer, ha attraversato in silenzio l’intero paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luci, lacrime e silenzio. Un paese in marcia per Manuel e Yassine

Contenuti che potrebbero interessarti

? Palermo accende le luci per Paolo Un silenzio profondo, rotto solo dal crepitio lieve delle fiaccole e dal respiro di chi trattiene le lacrime. Più di duemila persone hanno camminato insieme, in una lunga scia di luce, per ricordare Paolo Taormina, il giovan - facebook.com Vai su Facebook

Luci, lacrime e silenzio. Un paese in marcia per Manuel e Yassine - In tanti l’altra sera a Longastrino hanno voluto ricordare due compaesani ... Lo riporta msn.com

Verona in lacrime, il grido del silenzio: i nostri Carabinieri caduti, l'abbraccio di un'Italia intera - Durante un intervento di routine, alcuni carabinieri sono stati coinvolti in un drammatico scontro che ha sp ... Scrive msn.com

Lacrime e un silenzio assordante per i funerali della piccola Rebecca - La piccola Rebecca Scipioni, un anno, è stata salutata tra le lacrime e i singhiozzi sommessi delle ... Segnala ilrestodelcarlino.it