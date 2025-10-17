Luci e continuità un secolo di maestri della pittura veneta tra passato e presente

Winofsk international art gallery ospita la mostra Luci e continuità - Un secolo di maestri della pittura veneta tra passato e presente. Omaggio alla scuola pittorica veneta del Novecento, l'esposizione non si limita a ripercorrere la storia di questa corrente ma ne celebra la vitalità e la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altre letture consigliate

Virtus Bologna tra luci e ombre in Eurolega. Ivanovic punta su difesa, rimbalzi e continuità in vista dell’esordio in Serie A contro Napoli. #LBASerieA #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook

"Luci e continuità", un secolo di maestri della pittura veneta tra passato e presente - Un secolo di maestri della pittura veneta tra passato e presente, un omaggio alla scuola pittorica di Venezia del Novecento. Lo riporta veneziatoday.it